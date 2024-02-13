78% россиян не будут праздновать День святого Валентина, но некоторые купят цветы

В России становится все меньше желающих отмечать День святого Валентина дома или в рабочих коллективах. Но цветы перед этой датой все-таки подорожали.

По данным опроса сервиса SuperJob, большинство россиян – 78% – не будут праздновать День святого Валентина. Только 12% опрошенных планируют отметить его. Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет (20%).

Впрочем, 3 из 10 мужчин все же планируют купить цветы для своих возлюбленных на 14 февраля. В основном радовать любимых букетами будут молодые люди до 34 лет (50%). Жители Екатеринбурга отметили, что цены в цветочных магазинах перед Днем влюбленных поднялись примерно на 30%, продавцы связывают это именно с праздником.

Добавим, что в России почти совсем перестали отмечать этот праздник в офисах – лишь в одной из 100 российских компаний планируют какие-то мероприятия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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