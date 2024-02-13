Госдума рассмотрит закон, защищающий права гражданских жен погибших участников СВО

В ближайшее время Государственная дума рассмотрит в первом чтении законопроект о признании супругами гражданских жен погибших или пропавших без вести участников СВО.

Депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что вопрос назрел. Он регулярно получает обращения от девушек, которые в свое время не успели узаконить отношения с участниками СВО, а теперь не могут полноценно воспользоваться своими правами.

Для признания супругой женщине будет необходимо доказать факт совместного ведения хозяйства с участником спецоперации: если нет детей, то в течение 3 лет, если есть дети, то хотя бы одного года. Решение будет приниматься судом. Закон предусматривает обратную силу. «Фактическая» супруга будет имеет право быть наследником, права на социальные и иные льготы в соответствии с действующим законодательством.

Однако, отмечает депутат, есть моменты, которые заслуживают отдельного обсуждения.

«Среди нескольких тысяч обращений по теме СВО был случай, когда у военнослужащего обнаружились две гражданские супруги. С обеими жил (порознь), обеих любил и обе писали мне в соцсети. Жизнь сложная штука, бывает и такое. Какую признавать «фактической супругой»? Про обратную силу. В случае гибели участника СВО членам его семьи производят выплаты. Как быть, если спустя длительное время гражданскую жену признают законной супругой, а все выплаты уже произведены и потрачены наследниками? И так далее. Однако уверен, что при рассмотрении этого законопроекта в Госдуме мы все эти моменты учтем, чтобы документ работал в интересах людей», – написал Иванов в телеграм-канале.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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