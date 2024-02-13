В Екатеринбурге пройдет благотворительный хоккейный матч «Автомобилист» – «Авнгард»

Фонд «Дети России» и хоккейный клуб «Автомобилист» приглашают уральцев на благотворительный матч. Он состоится 15 февраля в 19 часов в КРК «Уралец». На лед выйдут спортсмены их «Автомобилиста» и ХК Авангард» из Омска.

В рамках мероприятия будут собираться деньги для детского онкоцентра.

Отметим, что за пять лет проведения совместных благотворительных акций в поддержку детского онкоцентра Екатеринбурга хоккейный клуб «Автомобилист» и благотворительный фонд «Дети России» собрали более 4 100 000 рублей. Все деньги были потрачены на обновление технологической базы клиники. В этом году организаторы вновь приглашают присоединиться к общему доброму делу и поддержать маленьких пациентов.

Готовиться к мероприятию «Автомобилист» и фонд начали в конце января. В Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга прошёл творческий мастер-класс.

Гостями стали ветераны уральского хоккея – олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли и Кубка Гагарина Павел Дацюк, а также опытные и именитые игроки и наставники Алексей Булатов и Дмитрий Устюжанин. Вместе с маленькими пациентами спортсмены создали серию рисунков. Вместо кистей использовали хоккейные шайбы. Работы стали основой для создания специальной линейки сувениров с фирменной символикой «Автомобилиста».

Уникальный мерч представят фанатам 15 февраля.

Что касается игры, то здесь главными действующими лицами станут Вера Абатурова, Лев Лаврунов и Варя Кормильцева, которые справились с онкологией. Дети проведут торжественное вбрасывание и будут объявлять игроков на выходе команд. Также все трое бывших пациентов детского онкоцентра станут героями промо-роликов.

На форме игроков в этот день будут специальные шевроны с изображением золотой ленты – символа Международного дня борьбы с детским раком. В фойе КРК «Уралец» установят благотворительные сферы для сбора пожертвований. Всем, кто опустит в них небольшую сумму, сотрудники Фонда подарят золотую ленту, символ праздника.

«Спасибо клубу «Автомобилист» за то, что на протяжении шести лет поддерживает пациентов онкоцентра, – отметила Юлия Нутенко, директор фонда. – Администрация, игроки, фанаты помогают приобрести технику, которая каждый день позволяет врачам спасать детей, изучать болезнь и искать новые способы борьбы с ней. Это огромный вклад в дело борьбы с детской онкологией. Яркий, важный пример: объединив усилия, мы способны добиваться больших изменений к лучшему».

Средства, вырученные в ходе благотворительного матча, направят на приобретение современного микроскопа для проведения повседневных клинико-диагностических исследований. Стоимость прибора 733 600 рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube