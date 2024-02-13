Уральцы начали готовиться в весенней посевной

Уральцы начали готовиться к посевной кампании. По неофициальной статистике, сегодня примерно каждая вторая семья Екатеринбурга имеет дачу или земельный участок. С приближением весны жители областного центра традиционно начинают закупать в магазинах города и у частных распространителей семена овощных культур.

Как рассказывают продавцы специализированных магазинов, в настоящий момент наблюдается спрос на семена морозоустойчивых томатов. Согласно сельхознауке, высаживать в почву их нужно уже в конце февраля, чтобы к апрелю рассада для парников была готова.

Запасливые дачники заодно приобретают семена редких сортов огурцов, капусты, моркови, свеклы и других сельскохозяйственных культур, выращиваемых уральцами на приусадебных участках. Спросом пользуются также семена рукколы, латука и другой салатной зелени.

Основными покупателями семян традиционно являются пенсионеры. Именно они и создают сейчас очереди около специализированных прилавков. Многие приходят к открытию магазинов и выбирают подходящий сорт семян по два-три часа – для них это вариант приятного времяпрепровождения.

Помимо семян, спросом пользуется специализированная химия для растений, земля, емкости для рассады и так далее.

Екатеринбург, Елена Васильева

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