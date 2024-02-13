За 5 лет уровень преступности в Екатеринбурге снизился на 12%

В Екатеринбурге постепенно снижается уровень преступности. Так, за последние 5 лет он стал ниже на 12%.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом рассказал начальник УМВД города Максим Метелица на заседании постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. «Уровень преступности в Екатеринбурге – один из самых низких среди областных центров УрФО, в том числе по сравнению с Челябинском, Тюменью, Курганом», – подчеркнул Метелица.

В частности, в Екатеринбурге за год зарегистрировано более 16 тысяч преступлений при численности населения более 1,5 миллиона человек, в Челябинске – более 25 тысяч преступлений при численности населения более 1 миллиона человек, в Тюмени – более 15 тысяч преступлений при численности населения более 855 тысяч человек. Кроме того, в Екатеринбурге раскрываемость наиболее опасных преступлений приближается к 100 %.

Число преступлений в сфере наркоторговли остается на уровне 2 тысяч случаев в год. Ситуация осложняется тем, что преступники для распространения наркотических средств используют интернет-ресурсы. Тем не менее, сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 63 килограмма наркотиков.

Также за год в городе зарегистрировано около 2 тысяч преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, но полиции удалось добиться положительной динамики по их раскрываемости.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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