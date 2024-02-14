Неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся (ФОТО)

Сегодня около 4 часов утра на улице Эстонской (микрорайон Компрессорный) в Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход.

Как сообщили в ГИБДД города, неустановленный водитель на машине белого цвета сбил пешехода, мужчину 1973 г.р., который шел по проезжей части. После наезда водитель скрылся с места ДТП. От полученных травм 50-летний пешеход скончался на месте.

Сотрудники полиции ищут водителя. Госавтоинспекция обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по сот. тел. +7(922) 222-18-82, 102 или 02, а также по адресу: г. Екатеринбург ул. Степана Разина, д. 20.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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