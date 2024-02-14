В День всех влюбленных в центре Екатеринбурга будут бесплатно тестировать на ВИЧ

Сегодня с 17:00 до 22:00 в центре Екатеринбурга состоится акция по быстрому тестированию на ВИЧ-инфекцию. Как сообщает Свердловский областной центр по борьбе со СПИД, тест-мобиль будет стоять у станции метро «Площадь 1905 года», со стороны Пассажа.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию проходит анонимно, бесплатно и безопасно, а точный результат готов уже через 10 минут. Также консультанты напомнят горожанам о рисках передачи ВИЧ половым путем. Важно отметить, что в 2023 году более 75% новых пациентов, у которых медики выявили ВИЧ-инфекцию, получили ее именно во время незащищенной интимной близости. «Индивидуальное консультирование и подробный анализ всех факторов риска являются частью комплексной профилактической работы по распространению ВИЧ-инфекции и основой её эффективности. Каждой паре стоит вспомнить о том, что защита от ВИЧ проста и доступна, а чувства, которые включают в себя заботу о партнёре и благополучии пары, имеют все шансы перерасти в счастливый и прочный союз», – сказала главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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