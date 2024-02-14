Педагог исколола циркулем 9-летнего ученика в «воспитательных целях»

В школе №19 поселка Малышева учительница исколола 9-летнего ученика циркулем в «воспитательных целях». Родители пострадавшего мальчика обратились в травмпункт, а врачи передали информацию в полицию. Также проверку школьного инцидента проводят прокуратура и следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мальчик получил травмы 16 января. Установлено, что 64-летняя педагог нанесла более шести ударов иглой циркуля по тыльное стороне ладони ученика. Впоследствии ребенку был поставлен диагноз – множественные колотые раны правой кисти. По данным портала Е1, пострадавший ученик до этого на перемене поссорился с одноклассницей и поцарапал ее циркулем. Когда начался урок, учительница вывела мальчика из-за парты, и крепко держа за руку, начала колоть ладонь циркулем, повторяя вопрос: «Тебе нравится?». Также в школьном дневнике педагог оставила запись о плохом поведение третьеклассника. По словам родителей, в школе пытались замять скандал, а учительница ушла на больничный после скандала.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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