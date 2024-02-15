Сегодня – Сретение Господне

15 февраля русская православная церковь отмечает один из двенадцати главных праздников – Сустретьев день или Сретенье Господне. К этому празднику приурочен также День православной молодежи, который вот уже несколько десятилетий отмечается всем православным миром.

Название праздника «сретение» означает встречу. Поводом для его установления послужило евангельское предание о праведном старце Симеоне, жившем при Иерусалимском храме. Работая над переводом Священного писания с еврейского языка на греческий, он усомнился в словах из Книги пророка Исайи о том, что Спаситель родится от Девы, и хотел исправить текст. Тогда ему явился святой Ангел и сообщил, что Симеон не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами исполнения пророчества.

На 40-й день после рождения младенца Христа Дева Мария и праведный Иосиф принесли Его в Иерусалимский храм, чтобы по ветхозаветному обычаю совершить благодарственную жертву Богу за рождение первенца. Симеон, которому к тому времени исполнилось уже 360 лет, духовно узрел в младенце Спасителя. Богословы толкуют Сретение (встречу) младенца Христа с Симеоном как встречу Ветхого и Нового Заветов, встречу данного еврейскому народу Закона Божия и высшего закона Божественной любви, принесенного в мир Иисусом Христом.

На Руси Сретенье всегда было почитаемым праздником. По народным приметам, в этот день встречаются зима с летом. По погоде в этот день пытались узнать, каким будет лето: если снег метет через дорогу – быть поздней весне. Для того, чтобы узнать урожай трав, поперек дороги бросали палку и наблюдали: если снег ее заметет, то корма для скота нарастет мало. Капель в Сретенье предвещает урожай пшеницы, ветер – плодородие фруктовых деревьев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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