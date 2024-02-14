Эльвира Набиуллина предлагает отказаться от моментальных кредитов: от одобрения до выдачи должно пройти 2 дня

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предлагает ввести период охлаждения при выдаче онлайн-кредитов на крупную сумму – от 1 миллиона рублей. Между одобрением кредита и зачислением денег должно пройти не менее двух дней. Это позволит бороться с мошенниками, которые вынуждают граждан оформлять на себя займы. Сегодня, по данным Центробанка, каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками из банков, – это кредитные деньги.

«Среди основных задач главная на 2024 год главная – это вопрос кредитного мошенничества. Мы видим, что люди все чаще берут миллионные кредиты и отдают их мошенникам. Каждый четвертый рубль, похищенный из банков, – это заемные средства. А есть банки, где до половины всех похищенных средств – это средства, взятые в кредит. Это может поломать человеку жизнь», – заявила на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Одним из барьеров, который позволит обезопасить людей от мошенников, станет самозапрет на кредиты, закон о котором скоро примут. Но этого недостаточно.

«Многие банки запустили кредитные конвейры даже без антифрод-процедур, они должны быть сделаны. И второе – нужно распространить период охлаждения не только на переводы, но и на кредиты. Мы предлагаем, начиная с суммы 1 миллион рублей, установить срок охлаждения 2 дня. Нужен зазор между оформлением и выдачей денег, – предложила Эльвира Набиуллина. – И третье – нужно рассмотреть вопрос об установлении лимитов для внесения наличных через терминалы на токенизированные карты, открытые через приложение. Потому что часто мошенники «уходят в наличку»: вынуждают клиентов брать кредит наличными и вносить на так называемый безопасный счет мошенников».

Топ-менеджеры крупных банков рассказали, что частично уже реализовали все эти меры внутри собственных кредитных организаций. Например, это сделали Сбербанк и ВТБ.

«Мы видим, что из 276 млрд рублей, которые нам удалось спасти у наших клиентов и не допустить передачи денег мошенникам, 100 млрд – это кредиты. Мы приняли меры, в частности, сами ввели у себя период охлаждения по той информации, где уверены, что это мошенники. И 24 часов достаточно, чтобы жертва поняла, что ее «развели» на кредитную сумму. Как правило, у нас цифра близка к 100% успеха наших действий в период охлаждения», – рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

На аналогичные шаги пошел ВТБ. По словам заместителя президента – председателя правления банка Вадима Кулика, до 90% клиентов по истечении периода охлаждения отказываются от кредита, который они собирались взять по уговорам мошенников. «Достаточно ночи, чтобы 90% клиентов пришли в себя. Очень высокий эффект от этого. Второе, что было сделано, – токенизированные карты и запрет на зачисление денег на 48 часов. Фактически это решает проблему с оставшимися 10%», – заявил Кулик на форуме.

Банкиры уверены, что подобные меры не вызовут вопросов среди клиентов, которые хотят взять кредит на свои собственные цели. Человек, который нуждается в займе, спокойно может подождать сутки до зачисления средств.

Что касается займов, оформленных в микрофинансовых организациях, эту проблему будут решать после того, как разберутся с банковскими кредитами. «Концептуально мы поддерживаем, что нужно работать с мошенниками при выдаче займов МФО. Но объем средств там несоизмерим с суммами кредитов, выданных банками. По займам в МФО тоже нужно обсуждать, но по банкам проблема стоит острее», – заявила Эльвира Набиуллина.

Напомним, форум «Кибербезопасность в финансах» будет проходить в Екатеринбурга до 16 февраля. В нем принимают участие топ-менеджеры банков России, представители IT-отрасли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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