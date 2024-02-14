Владимира Путина ожидают на Урале завтра

Президент России Владимир Путин может прибыть в Екатеринбург с официальным визитом завтра. Сейчас в гараже особого назначения (т.н. гараж правительства) готовят автомобили для встречи первого лица.

Программа визита Владимира Путина неизвестна, однако, по неподтвержденным данным, глава государства может посетить Верхнюю Пышму и Нижний Тагил.

Добавим, две недели назад оборонные предприятия в Екатеринбурге посещал глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу. На прошлой неделе со студентами и школьникам встречалась руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, сегодня в уральской столице работает председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Екатеринбург, Елена Сычева

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