На Урале похолодает до -42

В Свердловской области скоро наступят сильные морозы. По данным синоптиков, ночью и утром 15-16 февраля местами ожидается понижение температуры воздуха до -42 градусов. В Екатеринбурге будет до -30 °C.

ГУ МЧС по Свердловской области напоминает о мерах безопасности. Во-первых, в морозы повышаются риски возникновения пожаров. При обогреве жилища необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного отопления.

Во-вторых, в период низких температур надо ограничить проведение работ на открытом воздухе, по возможности отказаться от дальних поездок. Кроме того, при длительной стоянке двигатель автомобиля может замерзнуть. При обогреве машин запрещено использовать открытый огонь и самодельные обогревательные устройства.

О возникновении ЧС жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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