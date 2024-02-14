На четырех улицах запретят остановку – для борьбы с пробками

В Екатеринбурге на четырех участках дорог появятся знаки «Остановка запрещена» для борьбы с пробками.

Как сообщили в мэрии, специалисты Центра организации движения установят знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличками № 8.24 «Работает эвакуатор». Они появятся на четырех улицах Екатеринбурга:

– Полтавская (от улицы Начдива Васильева до улицы Огарева);

– Первомайская (от улицы Софьи Ковалевской до улицы Комсомольской);

– от дублера улицы Бебеля до здания № 158 по улице Бебеля (внутриквартальный проезд);

– от улицы Малышева до дома № 2 «е» по улице Малышева (внутриквартальный проезд).

Новые знаки повысят безопасность дорожного движения и обеспечат пропускную способность, уверены в мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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