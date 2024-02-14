Мошенники начали похищать деньги при помощи дипфейков и подмены биометрии

Кибермошенники стали использовать новые схемы похищения денег у россиян: подмену биометрии и дипфейки. Банкиры признаются, что пока не готовы противостоять таким рискам.

«Есть новые инструменты в руках мошенников, и мы уже видим новые случаи, [когда деньги похищались] при помощи подмены биометрии (голоса) и дипфейков. Уже есть кейсы, когда якобы банковская видеоконсультация приводила к тому, что деньги уплыли. К этому виду фрода мы пока не готовы от слова совсем. И здесь надо создавать целую серию новых процессов и технологий. Пока успешность [у мошенников] здесь была 100 из 100», – признался на форуме «Кибербезопасность в финансах» заместитель президента – председатель правления банка ВТБ Вадим Кулик.

Кроме того, за последний год стали другими и атаки мошенников непосредственно на банки. Эта тема не так широко обсуждается, поскольку хищений средств не происходит. Но эксперты прогнозируют, что в 2024 году поведение хакеров может измениться, и нужно быть готовыми.

«С DDoS-атаками мы научились справляться, но в последний год злоумышленники изменили свое поведение. Они перестали нацеливать атаки просто на пиар-эффект. Сейчас основной вектор – это попытка через подрядчиков, имеющих допуск к системам, проникнуть в инфраструктуру и похитить учетные записи или клиентские слепки. Причем мошенники не публикуют их, не выставляют на продажу. Они затихли. И мы не понимаем, как они будут использовать в это будущем. Эта некая неопределенность дальнейших действий и усиление киберразведки с хищением учетных записей приводит к мысли о том, что мы не знаем, что в 2024 году изменится в поведении злоумышленников и какой сценарий они будут против нас применять», – добавил Вадим Кулик.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что в целом DDoS-атак стало меньше, но они стали сложнее. «С 24 по 28 января мы выдержали четырехсуточную атаку, и она была с точки зрения инструментов сложной и видоизменялась несколько раз. Были атакованы все 1100 сервисов Сбера. С точки зрения нарушения уровней защиты мы не почувствовали ничего, но инструменты, которыми пытаются нащупать уязвимости финансовых организаций, меняются», – добавил Кузнецов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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