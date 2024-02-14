В новых российских территориях отмечается колоссальный рост кибермошенничества

Банки фиксируют колоссальный рост мошенничества в новых присоединенных территориях России. Некоторые финансовые организации приняли решение запретить там выдачу кредитов онлайн, чтобы уберечь средства населения.

«Видим в новых субъектах России расцвет мошеннических схем. Там граждане – фактически без кредитных историй, многие в Донецке и Луганске более 8 лет не имели кредитного опыта. И соответственно, идет знакомство с ложными продуктами. Там колоссальный рост мошенничества – и в мессенджерах, и в кредитном фроде», – рассказал на форуме «Кибербезопасность в финансах» заместитель председателя «Промсвязьбанка» Константин Басманов.

Некоторые банки, в том числе ПСБ, приняли решение прекратить выдачу населению новых территорий кредитов онлайн. Взять займ можно только непосредственно в банке.

«Сейчас нет возможности ждать, пока люди научатся финансовой грамотности. Если оставить выдачу онлайн-кредитов, у людей накопится огромный негативный опыт», – пояснил решение Константин Басманов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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