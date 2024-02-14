Путин едет в Екатеринбург. Что думают горожане (ВИДЕО)

На Урале завтра ожидают президента России Владимира Путина. Сам Екатеринбург не числится в графике главы государства, отмечают источники «Нового Дня», сразу по прилете он отправится на промпредприятия Верхней Пышмы, а оттуда – в Нижний Тагил.

Путин едет на Урал

Тем не менее уже сегодня, накануне официального визита на Урал, повестка оказалась захвачена новостями о подготовке к приезду первого лица. Что думают по этому поводу горожане, смотрите в видеоопросе «Нового Дня».

Екатеринбург, Елена Сычева, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

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