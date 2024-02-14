Набиуллина: в год нужно обучать минимум 7000 специалистов по информационной безопасности

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что сейчас в финансовых организациях остро не хватает специалистов по информационной безопасности. Чтобы покрыть дефицит этих кадров в банках, нужно ежегодно обучать 7 тысяч молодых специалистов.

«Проблема серьезнейшая. И если крупные финансовые организации могут ее решить, привлекая с рынка лучших специалистов за счет вознаграждения, то небольшим банкам сложно конкурировать. По нашей оценке, ежегодно как минимум 7 тысяч человек надо обучать, чтобы пополнять дефицит. Мы предлагаем банкам действовать совместно. Сейчас ведем дискуссию с министерством образования, чтобы быстрее готовить кадры с нужными компетенциями», – отметила глава Центробанка на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге.

Представители крупных банков, в свою очередь, пожаловались на качество подготовки современных выпусников. Их приходится постоянно переучивать, создавая для этого собственные образовательные программы. Выход из ситуации – поднимать уровень образования в профильных вузах, чтобы оно соответствовало запросам финсектора, повышать квалификацию преподавателей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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