Екатеринбурженка проверила лайфхак с розами и спрайтом (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга Анна проверила популярную интернет-теорию о том, что срезанные цветы, в частности, розы, лучше стоят не в воде, а в лимонной газировке типа спрайта. Как гласят авторы лайфхаков из соцсетей, из-за содержания сахара и лимонной кислоты, цветы дольше не вянут.

«Купила самые простые тепличные розы, которые долго не стоят в принципе. Одну поставила в воду, другую – в спрайт. На второй день розу на воде начало немного «косить», вторая держалась. На третий день цветок, стоявший в воде, совсем завял, а тот, что стоял в газировке, выглядел гораздо свежее, хотя лепестки тоже слегка погрустнели», – рассказала она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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