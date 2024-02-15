Участок пермской трассы сузили до одной полосы

Движение автомобилей на Пермской трассе сегодня ограничено, там работают дорожники.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, на 341-м км федеральной автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Первоуральском районе дорожные службы проводят работу по очистке светоотражающих элементов. Транспорт может проехать в направлении Екатеринбурга только по одной полосе.

ГИБДД призывает водителей снижать скорость в местах проведения ремонтных работ, быть предельно бдительными, соблюдать правила безопасности и выполнять требования временных дорожных знаков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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