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Четверг, 15 февраля 2024, 10:37 мск

Новости Екатеринбург

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Участок пермской трассы сузили до одной полосы

Движение автомобилей на Пермской трассе сегодня ограничено, там работают дорожники.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, на 341-м км федеральной автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Первоуральском районе дорожные службы проводят работу по очистке светоотражающих элементов. Транспорт может проехать в направлении Екатеринбурга только по одной полосе.

ГИБДД призывает водителей снижать скорость в местах проведения ремонтных работ, быть предельно бдительными, соблюдать правила безопасности и выполнять требования временных дорожных знаков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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