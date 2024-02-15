Резко выросла плата за общедомовое потребление электроэнергии? Возможно, это криптовалютчики

Криптовалютчики открыли сравнительно честный способ, как заработать с помощью соседей. Майнинговые фермы, которые потребляют огромное количество электроэнергии, они подключают к внутридомовым, а не к квартирным сетям, таким образом перекладывая оплату на всех жителей дома пропорционально. Подобные случаи зафиксированы в разных регионах России. «Новый День» подробно объясняет схему, методы поиска нарушителей и способы борьбы с ними.

В городе Первоуральске Свердловской области жители обыкновенной хрущевки на улице Сантехизделий, 22, пришли с жалобами на прием к своему депутату. Они рассказали, что в доме резко выросла плата за общедомовое потребление электроэнергии. Стали разбираться – и вычислили несанкционированное подключение. Оказалось, жилец съемной квартиры запитал от общих сетей мощный компьютер с майнинговой фермой. За месяц счет за свет составил почти 250 тысяч рублей. Четверть миллиона обязали платить жильцов всего дома пропорционально площади жилья – примерно на 100 квартир, так что на каждую квартиру пришлось примерно по 2,5 тысячи рублей. «Жители дома считали, что раз управляющая компания вычислила нарушителя, то она через суд взыщет деньги с него, а им не придется оплачивать добычу криптовалюты, к которой они не имели отношения. Но этого не произошло. И сам «криптобизнесмен» быстро переехал», – рассказал «Новому Дню» местный депутат Дмитрий Хаймин.

В управляющей компании «ЖКУ поселка Динас», в свою очередь, заявили, что оснований делать перерасчет и взыскивать деньги с собственника квартиры, в которой и выкачали рекордное количество киловатт, нет. «После выявления несанкционированного подключения собственником был установлен прибор учета и более нарушений зафиксировано не было», – заявили там (ответ имеется в распоряжении редакции).

Между тем сейчас с историей разбирается Департамент по государственному жилищному и строительному надзору Свердловской области. Отметим, что подобные истории в других регионах России уже приводили к уголовным делам – так, на «фермера» из Белебея после проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по факту причинения ущерба путем обмана (ч. 1 ст. 165 УК РФ). Там криптовалютчик также наживался за счет общедомового потребления, а управляющая компания выставила плату всем жильцам пропорционально. Речь шла также о сумме в четверть миллиона рублей.

Интересно, что не всегда коммунальщики проводят расследования, чтобы вычислить «фермеров», которые решили нажиться за счет соседей. Например, жильцы новостройки «Парус Кортен» в Ижевске вынуждены были самостоятельно искать нарушителя. «Сверхпотребление было больше 120 тысяч киловатт-часов, и управляющая компания не предпринимала никаких усилий, все расходы зашивали в потребление от систем общего имущества дома. Пока старший по дому, активист, не обошел лично все квартиры, майнинговую ферму найти не могли», – рассказал житель дома Александр.

Не всегда криптовалютчики устраивают фермы в многоквартирных домах, но страдают от этого другие потребители электроэнергии. Например, такая история произошла в Сысертском районе. Энергетикам «Россетей-Урал» стали поступать сообщения о перебоях в электроснабжении от потребителей. Когда сотрудники стали разбираться, что произошло, обнаружили перегруз оборудования на одной из трансформаторных станций, которая питала гаражный комплекс и два дома. «В итоге пошли по линии в обход с рейдом. Подошли к гаражам и услышали звуки, характерные для работы вентиляторов. Вызвали полицию, вместе с сотрудниками МВД вскрыли гараж – и обнаружили майнинговую ферму», – рассказали «Новому Дню» в «Россети-Урал», уточнив, что криптовалютчики похитили энергии на 1,16 млн рублей.

Позднее выяснилось, что владелец сдавал гараж в аренду, и не знал, что там разместят майнинговую ферму. Тепрь ему придется возместить причиненный ущерб.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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