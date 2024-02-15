В Екатеринбурге началась санитарная обрезка деревьев

В Екатеринбурге сотрудники МБУ «Зеленстрой» уже начали санитарную обрезку деревьев. В районе перекрестка улицы Амундсена и Объездной дороги уже кронировали около 20 тополей.

Как пояснили в мэрии, в этом году планируют обработать около 4,5 тысячи деревьев. Зимой допускается санитарное удаление сухих, пораженных грибком или инфекцией веток. Все остальные работы по кронированию начинают проводить до начала вегетационного периода при температуре выше -3 ºС. Санитарная обрезка деревьев в городе проводится регулярно для повышения их декоративности, снижения рисков аварийности, ЧП, когда деревья растут вблизи линий электропередачи и газовых коммуникаций, для сокращения количества тополиного пуха, который создает серьезную проблему для горожан с аллергиями.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube