«Ничего так не бодрит, как с утра метеорит». 11 лет назад под Челябинском упал болид (ФОТО, ВИДЕО)

Одиннадцать лет назад в окрестностях Челябинска упал один из самых знаменитых метеоритов в мире. Утром 15 февраля 2013 года светящийся болид пролетел над Уралом, оставив в небе след, и взорвался над городом-миллиоником. Остатки космического тела осыпались в озеро Чебаркуль. При взрыве ударной волной было повреждено 4715 зданий в 10 городах и районах Южного Урала. Пострадали более 1,5 тысячи человек.

Падение метеорита

Когда уральцы оправились от испуга и последствий космического пришельца, интернет заполонили шутки и мемы. Предлагаем вспомнить лучшие из них.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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