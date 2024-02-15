В Екатеринбурге возложили цветы к «Черному тюльпану» в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на площади Советской Армии состоялось возложение цветов к монументу «Черный тюльпан» в память 35-й годовщины вывода советских войск из Афганистана.

В церемонии приняли участие сами воины-интернационалисты во главе с председателем областного союза ветеранов Афганистана Виктором Бабенко, депутаты заксо, сенатор Совфеда Виктор Шептий, бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, сотрудники МЧС, студенты, общественники.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем наш боевой опыт, наших товарищей, которые с нами прошли через все трудности выполнения боевых задач в Афганской войне, а также наших соотечественников, принимавших участие в остальных вооруженных конфликтах за пределами страны. В Афганистане погибло более 15 тысяч советских военнослужащих, из них 242 из Свердловской области, их имена увековечены на пилонах мемориала «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге. Мы никогда их не забудем. Они образец отваги и мужества для всех наших поколений», – написал Виктор Бабенко на своей странице «ВКонтакте».

Накануне торжественное мероприятие, посвященное 35-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялось в ККТ «Космос».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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