Сегодня – день спонтанного проявления доброты

Сегодня отмечается один из самых своеобразных Международных праздников – День спонтанного проявления доброты. Это одна из недавних инициатив благотворительных организаций. Праздник имеет общемировое значение, его отмечают вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений, – подчеркивается на сайте «Календарь праздников».

В этот день нужно стараться быть добрым ко всем, безгранично и бескорыстно. «Если человек ожидает благодарности за свою доброту, это не настоящая доброта. Добрые дела сами по себе должны доставлять удовольствие. При этом, давая что-то другим или помогая им, не стоит ожидать награды. Такова настоящая доброта», – отмечают любители этого праздника.

Екатеринбург, Елена Васильева

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