«Спрос на санатории огромный, но их состояние удручающе»: где и за сколько можно оздоровиться в Свердловской области

В Свердловской области в последние годы значительно вырос спрос на санатории. Из-за высоких цен и закрытых границ многие уральцы не могут себе позволить здравницы на юге России либо в Европе и ищут места поближе к дому. К сожалению, санаторно-курортный блок в Свердловской области – в удручающем состоянии. За исключением двух санаториев (где, кстати, мест на лето почти не осталось) остальные лечебницы по уровню сервиса и услуг не соответствуют стандартам.

«В целом санкур Свердловской области находится в удручающем состоянии. До середины 1990-х годов все санатории были под управлением «Свердловсккурорта», который и финансировал деятельность, и распределял потоки отдыхающих, и следил за уровнем сервиса и медицины. После того как санатории были приватизированы, не все из них попали в хорошие руки, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Сегодня в Свердловской области только два санатория отвечают стандартам. Это «Ленёвка» и «Обуховский». В «Ленёвке» есть все четыре составляющие, необходимые для санкура: хорошие номера, хорошая медицина, хорошее питание и хороший сервис. В остальных здравницах Свердловской области либо хорошая медицина, но ужасный номерной фонд; либо современные номера, но плохой сервис и так далее».

До последних лет острая нехватка санаториев в Свердловской области не была так заметна, поскольку можно было относительно недорого съездить в здравницы Чехии, Венгрии, Болгарии. Когда эти варианты стали недоступны, либо крайне дороги, турпоток переориентировался на Северный Кавказ и здравницы «у дома».

«Когда возможности для поездок в Европу сократились, стали срочно искать альтернативы санаторно-курортного отдыха в России. Сейчас для нас спасение – Ставропольский край и Северный Кавказ, где были восстановлены советские санатории и построены новые. И, конечно, уральцы едут в Челябинскую область и Башкирию, в меньшей степени – в Тюменскую область и Татарстан. В Свердловской области, где множество промышленных предприятий и люди нуждаются в оздоровительном отдыхе, ситуация с санкуром требует срочного улучшения. Однако пока мы являемся подпиткой для развития санкура в других субъектах России», – считает Михаил Мальцев.

Несмотря на качество, цены на санатории в Свердловской области нельзя назвать совсем уж низкими. В «Ленёвке», кстати, номеров на лето уже нет (по крайней мере, через сайт забронировать невозможно). Но можно, например, отдохнуть в конце февраля – начале марта: свободен один трехкомнатный люкс, который обойдется в 64,4 тысячи рублей за двоих на неделю. В цену включены питание и медицинские процедуры.

В «Обуховском» еще есть свободные путевки на лето. Так, неделя отдыха с 10 июня для двоих взрослых будет стоить от 53 тысяч рублей с питанием и лечением. В среднем сутки в этом санатории летом стоят от 5 до 10 тысяч рублей, в зависимости от типа размещения.

Остальные санатории Свердловской области дешевле. Например, курорт «Нижние Серги» предлагает отдохнуть в июне за 32 тысячи рублей (неделя на двоих). Сутки с питанием, лечением и проживанием стоят от 4600 рублей, без лечения – от 4200. Другие здравницы («Самоцвет» в Алапаевском районе, «Талица», «Егоршинский») летом стоят в среднем от 40 тысяч рублей за неделю.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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