Нескольким самолетам пришлось кружить над Внуково (СКРИН)

Несколько самолетов кружили над московским аэропортом Внуково, ожидая разрешения на посадку. В частности, это были воздушные суда из Перми, Стамбула, Сочи, а также из Баку (Азербайджан). Погода в столичной авиагавани нормальная. Сейчас всем кружившим дали добро на посадку.Также из Внукова совсем недавно вылетел борт отряда «Россия», который направляется в сторону Урала.

Сегодня в Екатеринбурге ожидают с официальным визитом главу государства Владимира Путина. Возможно, кружение рейсов над столичным аэропортом было связано с тем, что вылетал борт № 1.

Ранее «Новый День» писал, что пилот неизвестного самолета в ожидании посадки во Внуково нарисовал над Москвой сердце.

Пермь, Елена Сычева

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