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Четверг, 15 февраля 2024, 16:44 мск

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Путин прибыл в Свердловскую область

Президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область.

По информации кремлевского пула, глава государства уже едет в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод.

Также у него запланировано посещение завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.

ТАСС добавляет, что в программе президента – совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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