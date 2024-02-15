Президент России Владимир Путин прибыл в Свердловскую область.
По информации кремлевского пула, глава государства уже едет в Нижний Тагил, на Уралвагонзавод.
Также у него запланировано посещение завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
ТАСС добавляет, что в программе президента – совещание по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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