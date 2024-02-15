Полпредство озвучило цели визита Путина на Урал

Уральское полпредство официально озвучило рабочую программу визита Владимира Путина в Свердловскую область. Как уже сообщал «Новый День», сначала президент отправился в Нижний Тагил. По данным полпредства, там он осмотрит производственные мощности «Уралвагонзавода» и пообщается с рабочими.

Потом Путин посетит город Верхняя Пышма и завод «Уральские локомотивы», который занимается производством тягового подвижного состава нового поколения. Там же состоится совещание, посвящённое строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. В совещании примут участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, также будут присутствовать глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбера Герман Греф, производители техники.

Екатеринбург, Елена Васильева

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