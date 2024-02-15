СВО, танки и демография: о чем Путин говорил с рабочими УВЗ

Сегодня в ходе визита на Уралвагонзавод президент Владимир Путин долго общался с его рабочими. Затронули и производственные, и социальные, и политические вопросы.

Так, на слова одного из рабочих, что коллектив УВЗ два года назад сразу поддержал СВО, президент ответил: «Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ». Но в России «никогда не было и не будет сочувствия к нацизму», – цитирует главу государства ТАСС.

Молодых сотрудников волновали также вопросы поддержки семей. Владимир Путин заявил, что программу «Молодая семья» продлят после 2025 года, потому что она пользуются поддержкой. Он также добавил: «Если мы хотим сохраниться как этнос или как этносы, населяющие Россию, – должно быть как минимум два ребенка».

В завершение встречи Владимир Путин отметил, что выпуск продукции ОПК в последние несколько лет увеличился в разы, и сказал заводчанам: «Хочу вас поблагодарить, как в таких случаях говорят, от себя лично и от наших ребят, которые используют вашу технику. Она достойна самых хороших эпитетов. «Т-90 Прорыв» – лучший танк в мире. Без всякого преувеличения. И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает. Лучшая машина в мире. Надо ее развивать, надо уже думать о новых поколениях техники. И инженеры, и конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают над этим».

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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