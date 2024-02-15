«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ

ХК «Автомобилист» на домашнем льду одержал яркую победу над омским «Авангардом» со счетом 4:2. Более того, екатеринбургская команда досрочно оформила выход в плей-офф КХЛ и с 29 февраля примет участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

Сегодняшний матч «Автомобилиста» был благотворительным. Хоккеисты посвятили игру международному Дню с детским раком. Приглашенными гостями стали Вера Абатурова, Лев Лаврунов и Варя Кормильцева, которые справились с онкологией. Дети провели торжественное вбрасывание на льду и объявили игроков на выходе команд.

«Автомобилист» открыл счет в середине первого периода. Степан Хрипунов после наброса Никиты Трямкина подправил шайбу в ворота «Авангарда». Гости перехватили инициативу во второй двадцатиминутке и дважды поразили ворота Владимира Галкина – отличились Райнан Спунер и Дамир Шарипзянов. У екатеринбуржцев было три большинства, но ни одно из них команда не смогла реализовать. Зато все получилось в третьем периоде. Андрей Обидин забросил с пятака и сравнял счет. Следом на 50-й минуте Стефан Да Коста с передачи Алексея Макеева забил третий гол. А затем Анатолий Голышев поставил победную точку, отправив четвертую шайбу в ворота «Авангарда».

«Интересная игра, с обилием голевых моментов. Хорошие контратаки были, и у наших ворот моменты – здорово, что Вова Галкин выручал нас. Наверное, каждый из ребят добавил в третьем периоде. Добавили по движению, добавили агрессии под воротами – за счет этого и выиграли матч», – поделился мнением главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после игры.

Екатеринбургской команде осталось сыграть четыре матча до окончания регулярного чемпионата КХЛ. Следующая игра также будет в Екатеринбурге – против «Сочи». Сейчас «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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