Из Нефтекамска в Екатеринбург прибыли 30 новых автобусов большого класса, купленных городом за счет федерального казначейского кредита.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас в салоны устанавливают камеры, способные в автоматическом режиме считать количество пассажиров, кондиционеры и по 3 валидатора. Еще по одному мобильному терминалу выдадут кондукторам автобусов. Также на машины поставят программное обеспечение, на котором будут работать системы оплаты и навигации. Потом муниципалитет направит автобусы на регистрацию в ГИБДД.

Автобусы оснащены кондиционерами, системами отопления, USB-розеткой, пандусом, специальным местом для инвалидов или детских колясок. Машины способны вместить до 111 человек – 29 из них на сиденьях, в том числе 5 низкопольных, подходящих для пассажиров с детьми, беременных и пожилых людей.

Машины работают на дизельном двигателе, обладают высокой маневренностью.

По окончании подготовительных работ и регистрации в ГИБДД автобусы начнут курсировать по городу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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