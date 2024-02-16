На Академической ТЭЦ внедрили умную систему, которая ищет дефекты на ранних стадиях (ВИДЕО)

На ТЭЦ «Академическая» в Екатеринбурге внедрили новую систему отечественной разработки «Прогностика». Это своеобразный доктор оборудования станции, который ищет аномальные отклонения параметров и позволяет фиксировать дефекты на ранней стадии. Соответственно, специалисты реагируют на сигнал еще до того, как возникнет проблема.

ИИ на ТЭЦ

Как рассказал технический директор ТЭЦ Андрей Семенов, система «Прогностика» появилась на станции год назад. За это время программа обнаружила 13 дефектов, из них 4 могли привести к отключению блока ТЭЦ, но сотрудники вовремя устранили риски. Система работает по принципу искусственного интеллекта. Она определяет модель идеального состояния оборудования, а затем следит за малейшими отклонениями текущих параметров. Если есть риск развития дефекта какого-либо элемента или механизма, то система сигнализирует об этом оперативному персоналу. По словам Андрея Семенова, «Прогностика» обрабатывает порядка 5 тысяч параметров в секунду. Оповещения об аномалиях приходят почти каждый день, но это не значит, что оборудование сбоит. Просто специалисты проводят дополнительный анализ данных и стараются привести теплоэлектроцентраль в идеальное состояние.

«Система «Прогностика» отлично зарекомендовала себя. Во-первых, это отечественный программный продукт. Во-вторых, в нем нет ничего сложного. От нас не требуется навыков программирования, достаточно иметь АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом, – прим. ред.). Все параметры оборудования выводятся на щит управления станцией, и специалисты сразу видят любые аномалии. Это также хорошо для обучения наших сотрудников», – отметил Андрей Семенов.

Опыт использования «Прогностики» на Академической ТЭЦ признан удачным. Теперь отечественная система внедряется еще на десяти тепловых станциях ПАО «Т Плюс».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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