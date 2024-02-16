На тюменской трассе столкнулись два грузовика. Движение частично перекрыто (ФОТО)

На 31 км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень в сторону Екатеринбурга временно перекрыли движение транспорта из-за ДТП.
Как сообщили в УГИБДД области, столкнулись грузовые автомобили «МАН» и «Вольво». В результате ДТП люди не пострадали. Сотрудники ГИБДД и МЧС проводят работы по ликвидации последствий аварии.
Автоинспекторы организовали объезд участка на 34 км автодороги Екатеринбург – Тюмень через разворот.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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