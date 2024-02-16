«Академический – хедлайнер энергоэффективных решений»: инженеры девелопера посетили выставку Aquatherm в Москве (ФОТО)

В Москве на международной выставке Aquatherm показали передовые разработки и энергоэффективные решения в строительстве. Интересно, что все они давно применяются при возведении домов в восьмом районе Екатеринбурга – Академическом.

Международная выставка Aquatherm прошла в столичном «Крокус Экспо». В ней приняли участие более 700 компаний из 15 стран мира. На своих стендах строители презентовали продукцию, которую используют для возведения современных домов по всему миру. Интересно, что большинство из ноу-хау уже применяются в домах Академического. В этом убедились представители «РСГ – Инженерная инфраструктура» (входит в ГК «КОРТРОС»), посетившие выставку Aquatherm.

«Подводя результаты посещения выставки, необходимо применить такой термин, как «насмотренность инженеров». Так вот, как минимум, мы эту насмотренность повысили, а как максимум – мы ещё раз ознакомились со всеми новыми технологиями, со всеми новыми решениями, которые на сегодняшний день на рынке присутствуют. Это и как в части строительства, эксплуатации внешних сетей, так и в части внутридомового оборудования. Посмотрели еще раз, как применяется коллегами внутридомовое эффективное оборудование, касаемо рекуперации воздуха: увидели, что ничего принципиально в этом направлении не изменилось. Поучаствовали в деловой программе, сверились с коллегами тоже по всем решениям, которые на сегодняшний день ими применяются, и однозначно можем сказать, что на сегодня Академический и «КОРТРОС» являются хедлайнерами в энергоэффективных решениях. Поэтому записали себе определенные моменты, которые посмотрели, сделаем на них тоже акценты. Но еще раз хочу обратить внимание, что ничего принципиально нового, что бы мы сегодня не применяли, другими нашими коллегами не применяется», – рассказал генеральный директор «РСГ – Инженерная инфраструктура» Алексей Обухов.

Например, во время деловой программы выставки участники рассказывали о внедрении рекуперации воздуха. Эту технологию ведущий девелопер Академического применяет в домах района уже не первый год. Кроме того, c 2021 года в одном из домов на улице Мехренцева солнечную энергию преобразуют в электричество, используемое жильцами. Этот успешный опыт уже начали транслировать на другие дома в новых кварталах, что позволит академчанам экономить на общедомовом потреблении и беречь природные ресурсы. А в квартале «Олимпика» в одном из блоков домов частью фасада стали фотоэлектрические модули или, проще говоря, солнечные панели. Дом с фасадом из солнечных элементов от ГК «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлены, в том числе, АО СЗ «РСГ-Академическое» и ООО «РСГ-Инженерная инфраструктура») попал в шорт-лист Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.

Технологии, которые позволяют выдавать в сеть солнечную энергию, планируют применять и на других строящихся жилых объектах Академического. Например, в квартале «Спутник-1».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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