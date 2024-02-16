На Солнце снова произошла вспышка высшего класса

На Солнце только что произошла еще одна вспышка высшего балла Х, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. «Событие классифицировано как X2.6, по данным каталогов, это четвертое по силе событие за последние пять лет», – уточнили ученые.

При этом они подчеркивают, что так как вспышка произошла на большом удалении от линии Солнце-Земля, то вероятность магнитных бурь на планете минимальна и оценивается в 5%.

«Вспышка произошла в той же активной области с номером 3576, где несколько дней назад случилась предшествующая вспышка высшего балла уровня X3.3. Насколько можно судить, это первый случай в текущем цикле, когда один активный центр накапливает энергию для производства двух вспышек высшей силы. При этом самой крупной вспышкой текущего цикла всё ещё остается новогоднее событие от 1 января 2024 года уровня X5.0. Активный центр 3576 в настоящее время из-за вращения Солнца уходит на обратную сторону нашей звезды. В этой связи в первой половине наступающей недели ожидается заметное снижение вспышечной активности. Иных центров с достаточным запасом энергии на видимой стороне Солнца сейчас нет», – объяснили ученые.

Екатеринбург, Елена Сычева

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