Мыть или не мыть? Технологи и санврачи не договорились, что делать с мясом

Один из главных кулинарных споров во всем мире – это мыть или не мыть мясо, птицу и рыбу перед приготовлением. На днях огромная статья вышла в CNN. Эксперты пришли к выводу, что при ополаскивании курицы такие бактерии, как сальмонелла, могут переноситься через воду на кухонные поверхности, что приводит к потенциальному перекрестному загрязнению других продуктов. «Вы не представляете, сколько загрязненной воды вы разбрызгиваете повсюду», – цитирует издание повара-инструктора Института кулинарного образования Шона Матиевича.

«Новый День» поинтересовался, что предписывают делать с сырым мясом, птицей или рыбой российские эксперты. Но и тут согласия не оказалось. Например, в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что мыть их не нужно – как раз из соображений безопасности, чтобы не было перекрестного загрязнения, а все бактерии и так погибнут, если правильно приготовить мясо. «Самый надежный способ убить все бактерии в мясе – достаточная термическая обработка, то есть блюда из мяса надо готовить тщательно, так, чтобы температура внутри продукта была не ниже 85 градусов», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Там привели любопытную статистику: санврачи отобрали пробы на кухнях, где мыли сырую птицу перед приготовлением, и в 60% проб были обнаружены бактерии, а в 26% случаях болезнетворные бактерии обнаружились на овощах, которые хозяйки мыли после курицы.

«Водопроводная вода, которой вы промываете птицу, недостаточно горячая, чтобы убить микроорганизмы, это действие только перераспределит вредные бактерии на кухонных поверхностях. При этом во время приготовления других продуктов на тех же поверхностях может произойти перекрестное заражение, которое может вызвать кишечные инфекции», – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем, многие технологи уверены, что мыть курицу все-таки надо. Например, об этом «Новому Дню» сообщила доцент кафедры технологии питания УрГЭУ Екатерина Борцова. «Водой промывать надо, потому что, как минимум, нужно убрать механические повреждения, которые могут быть сверху на курице. Плюс удалить часть микробов, которые в естественной флоре курицы присутствуют», – отметила она.

В управлении Роспотребндзора по Свердловской области агентству тоже пояснили, что выступают за промывание. «Мясо, птицу, рыбу необходимо мыть перед приготовлением – это начальная гигиеническая обработка. Она позволяет удалить загрязнения, которые продукт получил на всех этапах заготовки, транспортировки и хранения. При этом надо помнить, что болезнетворные для организма человека микроорганизмы в мясе, рыбе погибают только при достаточной термической обработке», – напомнили в ведомстве, уточнив, что после промывки мяса нужно тщательно мыть и все поверхности, куда попадала вода.

Екатеринбург, Дарья Деменева, Елена Сычева

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