РЗСУ «Вампир», которая вчера стреляла по мирным людям в Белгороде, уничтожена

Российские военные уничтожили РСЗО «Вампир» чешского производства, которая накануне стреляла по мирным жителям Белгорода. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал военкор Евгений Поддубный.

По его словам, установка находилась в Липцах в Харьковской области. Обслуживающий ее расчет был частично ранен, частично – убит.

Напомним, что ВСУшники выпустили 18 реактивных снарядов по Белгороду – в том числе по школе и по торговому центру. В результате обстрела 7 человек, в том числе грудной ребенок, погибли, 19 – были ранены. Средствами ПВО было перехвачено 14 ракет.

Москва, Елена Васильева

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