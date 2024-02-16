После скандала в СМИ лежащему в коме бойцу восстановили утерянный паспорт

История с лежащим в коме раненым военнослужащим, родные которого не могли без его прямого участия восстановить утерянный паспорт, разрешилась благополучно. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Как уже писал «Новый День», участник СВО после ранения с весны лежит в коме в военном госпитале города Пушкина Ленинградской области. Паспорт он потерял на поле боя. Без документа его родные не могли решить вопрос с денежным довольством и оформлением выплаты по ранению. В миграционной службе к вопросу подошли формально, требуя, чтобы потерявший паспорт мужчина явился к ним лично. Семья раненого обратилась к депутату, он рассказал об этом СМИ и написал главе МВД с просьбой провести разъяснительную работу с органами миграционной службы.

«Подействовало. Сегодня родные сообщили мне, что паспорт им сделали сверхоперативно и даже, цитирую, «вежливо с нами разговаривали». Даже! Мне иногда говорят: «Максим Анатольевич, ну зачем ты шум поднимаешь, давай вопрос тихо решим». А как не поднимать, если иначе не понимают?» – написал Максим Иванов в своем телеграм-канале.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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