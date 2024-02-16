В Екатеринбурге выросла заболеваемость пневмонией

Жители Свердловской области стали чаще болеть пневмонией. Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении Роспотребнадзора, в январе 2024 года показатель заболеваемости составил 81,83 на 100 тысяч населения. Более трети среди заболевших – дети. При этом в ведомстве сообщили, что уровень заболеваемости внебольничными пневмониями был на 8,6% ниже уровня января 2023 года.

В Екатеринбурге ситуация обстоит еще хуже. По статистике Роспотребнадзора, в мегаполисе показатель заболеваемости составил 94,69 на 100 тысяч населения, а доля заболевших детей была 46,7%. Также отмечается, что 4,5% от всех случаев пневмоний – осложнения после Covid-19.

Добавим, что Роспотребнадзор прекратил публиковать еженедельную статистику по внебольничным пневмониям в апреле прошлого года. В октябре 2023 года ведомство сообщало, что показатель заболеваемости в Свердловской области составлял 69,29 на 100 тысяч населения.

Пневмония – это инфекционная заболевание, которое может возникнуть под воздействием вирусов, бактерий или грибков. В большинстве случаев воспаление легких начинается после переохлаждения на фоне респираторной вирусной инфекции. Если после ОРВИ самочувствие резко ухудшилось, нужно срочно обращаться к врачу. Самые распространенные симптомы пневмонии: одышка при минимальной нагрузке, кашель с мокротой, боль в боку при глубоком вдохе и высокая температура.

Самая эффективная защита от пневмонии – вакцинация. По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области в 2023 году прививку против пневмококка поставили 40,2 тысячи взрослых. Охват вакцинацией детей в возрасте до 2 лет составил 97,2%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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