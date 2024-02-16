В Солнечный приехал первый трамвай (ФОТО)

Сегодня днем состоялся технический пуск трамвая по новой линии в микрорайон Солнечный. Уже завтра на нем смогут проехать жители Екатеринбурга.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов написал в своем телгерам-канале, что запуск трамвая в Солнечный – «значимое событие в жизни всей уральской столицы». «Последовательно, шаг за шагом мы работаем над повышением транспортной доступности всех городских микрорайонов. За последнее время трамвайная сеть приросла новой линией в Академический, а также веткой, связывающей Екатеринбург с Верхней Пышмой. И это еще не предел!» – заявил мэр.

Для создания маршрута в Солнечный строители проложили более 1,5 километра трамвайной линии, установили 58 опор контактной сети, обустроили трамвайное кольцо на улице Окружной, реконструировали прилегающую улично-дорожную сеть и возвели два моста.

Для пассажиров вагоны планируют запустить в субботу, 17 февраля. Гортранс уже опубликовал график движения трамваев по новой ветке. В рабочие дни от остановки «Солнечный» первый трамвай будет отправляться в 6:01, а последний – в 22:29. От остановки «Метро Ботаническая» трамваи стартуют с 6:40, а последний рейс отправляется в 21:58. Общественный транспорт будет ходить с интервалами 12-39 минут в зависимости от времени суток.

В Солнечный пойдет трамвай № 9, маршрут которого продлили от Вторчермета. Чуть позже в новый микрорайон планируют отправить трамвай № 17, который на данный момент ездит по маршруту «Фармацевтический колледж» – «Керамическая».

Строительство трамвайных путей в микрорайон Солнечный началось еще в 2022 году. Планировалось, что пользоваться новой веткой будут 2500 пассажиров в час.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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