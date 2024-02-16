Белой медведице Хатанге ищут супруга

Белой медведице Хатанге из Екатеринбургского муниципального зоопарка подыскивают пару. Сейчас она живет в обновленном вольере совсем одна – полгода назад она потеряла соседку по вольеру Айну.

Хатангу изъяли из дикой природы обессиленным медвежонком, иначе она бы не выжила. Летом 2022 года ее привезли в Екатеринбургский зоопарк. Хатанга входит в программу по сохранению редких видов животных. Прежде всего, в рамках данной программы куратор согласовывает формирование пары, учитывая все данные, в том числе недопущение смешения крови.

«Одним из основных направлений работы зоопарка является формирование пар или групп животных для создания семьи и произведения потомства. Животные только в том случае решаются на произведение потомства, если для них созданы благоприятные, комфортные и безопасные условия», – сказала в эфире программы «Утро большого города» радиостанции «Город FM» директор зоопарка Светлана Прилепина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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