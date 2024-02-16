Морозы на Урале отступят к понедельнику

В ближайшие выходные в Свердловской области сохранится морозная погода с перепадами температур в течение суток.

В субботу, 17 февраля, ночью ожидается до -22…– 27°, днем потеплеет до -9…-14°. На востоке области будет холоднее – до 19 градусов ниже ноля. В Екатеринбурге в ночь температура воздуха опустится до -23°, а днем воздух прогреется до -10°. В воскресенье, 18 февраля, ночью будет -19…-24°, днем -5…-10°.

«С приходом арктического антициклона закончился период обильных снегопадов, характерных для нынешней зимы, и, похоже, до конца февраля они не возобновятся. Согласно предварительным расчетам снег, в основном небольшой, вероятен лишь в отдельные дни текущего месяца. Февральский пик морозов тоже вскоре закончится, и следующая неделя 19-25 февраля предполагается умеренной при температуре, близкой к норме: ночью преимущественно -13,-18°, днем -4,-9°», – сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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