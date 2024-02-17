Уральский боец одержал победу в крупнейшей азиатской лиге

Боец клуба «Архангел Михаил» Мамука Усубян дебютировал в одной из лучших лиг мира One Championship. Бой прошел в карде турнира One Lumpinee 52 по правилам тайского бокса. Соперником Мамуки стал чемпион одной из самых престижных организаций по тайском боксу RWS, молодой проспект Сингха Мауинн.



Усубян уже на старте поединка отправил соперника в нокдаун. Затем повторил нокадуан во втором отрезке. Однако в третьем ему пришлось нелегко, Мауин смог отправить Мамуку в нокдаун, но финишировать так и не смог.

Екатеринбург, Елена Сычева

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