Комиссия по антитеррору предупредила о росте числа провокаторов в соцсетях

Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупредила, что в соцсетях стали распространяться провокативные сообщения с призывом выйти на несогласованные митинги.

«Обращаем внимание, что участие в таких мероприятиях является нарушением закона», – говорится в сообщении Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Нарушителям грозит ответственность по статье 20.2 КоАП России – вплоть до административного ареста.

Отметим, что после сообщения о смерти Алексея Навального (был внесен в списки Росфинмониторинга как экстремист и террорист) в колонии на Ямале стали появляться призывы выйти на акции протеста. В Екатеринбурге они не носят массового характера.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube