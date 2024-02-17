Комиссия по антитеррору предупредила о росте числа провокаторов в соцсетях

Антитеррористическая комиссия Свердловской области предупредила, что в соцсетях стали распространяться провокативные сообщения с призывом выйти на несогласованные митинги.
«Обращаем внимание, что участие в таких мероприятиях является нарушением закона», – говорится в сообщении Антитеррористической комиссии в Свердловской области.
Нарушителям грозит ответственность по статье 20.2 КоАП России – вплоть до административного ареста.
Отметим, что после сообщения о смерти Алексея Навального (был внесен в списки Росфинмониторинга как экстремист и террорист) в колонии на Ямале стали появляться призывы выйти на акции протеста. В Екатеринбурге они не носят массового характера.
Екатеринбург, Елена Сычева
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