Боксер РМК завоевал титул чемпиона мира

Боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев одержал победу в борьбе за титул чемпиона мира среди профессионалов по версии IBA в весовой категории до 86 кг. В Душанбе он вышел на ринг против бронзового призера Олимпийских игр-2020 и чемпиона мира-2021 Лорена Альфонсо Домингеса.

Пояс разыгрывался впервые, поэтому победитель становился не просто чемпионом, а первым чемпионом. Зал был забит до отказа, а в числе зрителей можно было встретить легендарного Роя Джонса-мл, блогера Anar Dreams (4,8 млн подписчика) и других известных людей со всего мира.

Атаев и Домингес трижды пересекались на ринге в олимпийском боксе в финалах значимых турниров, и дважды именно российский боксер был сильнее.

На этот раз Атаев вновь был на голову сильнее – боксер RCC разобрал своего соперника, трижды отправил его в нокдауны и по праву забрал титул и гонорар в 350 тысяч долларов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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