Визит Путина, защита от кибератак и снежный «каминг-аут». Итоги недели «Нового Дня»

Прошедшая неделя была богата на события и заявления – в Екатеринбурге побывали президент России Владимир Путин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Перед этим екатеринбуржцы преодолевали последствия циклона «Ольга», а ответственный за дороги и городскую коммуналку вице-мэр Алексей Бубнов сделал неожиданное признание по поводу того, чтобы он делал со снегом. Об этом и другом, не менее интересном, чем запомнится уходящая неделя, в обзоре «Нового Дня».

Его ждали – и он приехал

На этой неделе в Екатеринбург с визитом президент России Владимир Путин. Накануне стало известно, что уральская столица не войдет в официальную программу посещений – глава государства отправился на Уралвагонзавод в Нижний Тагил, где пообщался с рабочими, а после в Верхнюю Пышму на «Уральские локомотивы», там он осмотрел новый железнодорожный подвижной состав и городской транспорт, после чего провел большое совещание о развитии высокоскоростных магистралей в России. Возможно, когда-то ВСМ все-таки свяжет Екатеринбург с Москвой, а пока документы подписаны по ветке Москва-Санкт-Петербург.

Губернаторская изоляция

Интересно, что в ходе визита Владимира Путина в Свердловскую область глава региона Евгений Куйвашев его не сопровождал. Причем отсутствие чиновника объяснил сам президент – сказал, что губернатор «немножечко приболел». Позднее информацию подтвердили в областном правительстве, уточнив, что у Куйвашева положительный тест на грипп. Отмечалось, что это следствие болезни, перенесенной главой региона еще в январе. На следующий день в телеграм-каналах появилась информация, что Куйвашеву сообщили о недопуске представители ФСО буквально за час до прилета главы государства. Так или иначе, отсутствие губернатора стало темой для обсуждения в конце недели.

Охладить пыл

За день до визита президента на Урале побывала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, которая открыла форум по кибербезопасности. Председатель ЦБ РФ и зампреды крупнейших российских банков много говорили о том, как потребителям банковских услуг противостоять телефонным мошенникам. Одним из предложений Набиуллиной стало введение периода охлаждения – она предложила не выдавать кредиты сразу даже потенциально добросовестным заемщикам, а ввести паузу длительностью один-два дня. Идея нашла поддержку у многих представителей коммерческого сектора.

«Ольга» пришла, снега принесла

На этой неделе уральцам пришлось пережить очередной снегопад. Циклон «Ольга» дошел до Свердловской области, который принес осадки, а затем ветер и похолодание. Уральская погода на столько утомила при этом вице-мэра Алексея Бубнова, ответственного за работу городских коммунальщиков, что он сделал неожиданное признание: «Есть федеральные требования по уборке снега. Они накрывают всю страну от Сочи до Норильска. Понятно, что это законодательство надо как-то менять. Но правоприменительная практика такова, что рекомендации по уборке снега являются обязательными, так как это безопасность граждан. Я ничего сделать не могу. Я устал получать эти предписания в свой адрес. Вот, 15-го числа пойду получать представление областной прокуратуры. Я бы вообще не вывозил этот снег. Он и не вывозился в 90-е годы», – сказал он на заседании комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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