На Урале ожидается потепление

18 февраля в Свердловской области температура воздуха повысится до -6 градусов. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин.

«В воскресенье на Среднем Урале начнет сказываться приближение с запада более теплой воздушной массы. Адвекция тепла на территорию области, при сохранении незначительной облачности, позволит рассчитывать на дневную температуру выше -10 в большинстве районов Свердловской области», – сообщил Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко также отмечает, что февральские морозы на Урале в скором времени закончатся, и температура на следующей неделе достигнет -4 градусов.

По словам Пулина, сегодня в Свердловской области ожидается -6...-11 градусов днём, -22...-27 ночью. В Екатеринбурге дневная температура повысится до -5, ночью будет -17...-19.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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