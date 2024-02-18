В Красноуральском ночном клубе мужчина напал с ножом на троих парней

В Красноуральском ночном клубе Merlion в ночь на субботу мужчина набросился на троих парней с ножом, один пострадавший – в коме.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, конфликт произошел на почве личной неприязни. «Молодые люди стали оскорблять друг друга. Нападавший сначала покинул эпицентр событий, а вскоре вернулся, вооружившись ножом. Мирно урегулировать ссору молодым людям не удалось, что и привело к печальным последствиям», – уточнил Горелых.

В результате происшествия серьезно пострадал 31-летний мужчина, он находится в реанимации с колото-резаной раной шеи и другими травмами в состоянии комы, 27-летний нападавший также госпитализирован, но в больницу Нижнего Тагила.

По данному факту следственным подразделением полиции Красноуральска возбуждено и расследуется уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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