В парке «Уралмаш» сыграли в футбол в валенках (ФОТО)

В парке «Уралмаш» состоялся турнир по футболу в валенках для студентов и школьников, приуроченный к Дню защитника Отечества и организованный депутатом Екатеринбургской городской думы Алексеем Вихаревым. Победители получили денежные призы.

На поле вышли восемь команд – ученики гимназии № 99, школ № 66, 67, 138 и 167, волонтеры центра Алексея Вихарева, активисты дворового клуба «Шанс» и студенты Уральского института управления РАНХиГС.

Для игроков и болельщиков организовали армейскую полевую кухню с кашей и горячим чаем, также всем выдали русские валенки. А активисты Свердловского РЭО с волонтерами почистили дорожки в парке с помощью квадроцикла с ковшом.

«В зимний период летний парк «Уралмаш» часто пустует, именно поэтому мои волонтеры-помощники захотели создать такое мероприятие, которое привлечет сюда молодежь. Для нас важно не только возрождение парка, но было важным заинтересовать молодое поколение зимними видами спорта, показать, что спорт может быть не только полезным, но и веселым и интересным. Турнир хотим провести вновь в следующем году, сделать его замечательной зимней традицией парка «Уралмаш», – рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев.

Победителями турнира стали ученики школы № 66, они получили денежный приз – 40 тысяч рублей, второе место заняла команда школы № 167, она получила 20 тысяч рублей от депутата Алексея Вихарева. Остальным участникам вручили грамоты.

Напомним, в 2023 году летний парк «Уралмаш» стал лидером голосования по федеральной программе «Комфортная городская среда». В этом году парк ждет большая реконструкция, которая продлится два года и обойдется в 180 млн рублей. Весомый вклад в победу внес Алексей Вихарев. Он организовал работу волонтеров, которые ходили по улицам города и помогали жителям Екатеринбурга сделать свой выбор удаленно и за несколько минут с помощью телефона. Ранее депутат одним из первых поднял вопрос восстановления парка на заседаниях думы и в администрации города, благодаря чему на него обратили внимание и передали в ведение руководства ЦПКиО имени Маяковского.

Преображение парка на Уралмаше началось еще в прошлом году: уже установлено колесо обозрения, сделано освещение и появился фуд-корт. В июне 2023 года, в День России, Алексей Вихарев организовал большой праздник в парке в честь Победы с выступлением группы «На-На».

Фото: Дмитрий Иванов (пресс-служба Алексея Вихарева)

Екатеринбург, Елена Владимирова

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