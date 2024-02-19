В Екатеринбурге представили уникальную книгу, посвященную императрице Екатерине I (ФОТО)

В Екатеринбурге издали уникальный каталог, посвященный выставке «Екатерина I – наследница дел Петра Великого», которая проходит в центре «Эрмитаж-Урал». На страницах книги представлены все экспонаты, которые специально к 300-летию города привезли из Государственного Эрмитажа.

Напомним, выставка «Екатерина I – наследница дел Петра Великого» открылась в Екатеринбурге два месяца назад. 150 экспонатов впервые привезли на Урал, чтобы каждый житель города мог познакомиться с жизнью императрицы, которая, как и наш город, носит имя святой великомученицы Екатерины. В конце марта предметы искусства вернутся в Санкт-Петербург, и, чтобы навсегда сохранить этот момент в истории, был выпущен красочный каталог.

«Уровень экспонатов, которые представлены, – это уровень имперский. Мы с вами видим самое лучшее. Самые лучшие портреты и Петра, и Екатерины представлены на этой выставке. Музей изобразительных искусств очень много сделал для того, чтобы это состоялось. И Фонд святой Екатерины во многом помог в создании каталога», – сказал заведующий сектором «Зимний дворец Петра I» Государственного Эрмитажа Сергей Нилов.

Работа над каталогом началась за год до открытия выставки. Над ней трудились более 20 специалистов Эрмитажа: все отделы, которые участвовали в подготовке к экспозиции, готовили не только предметы, но и каталожное описание для них. Позже к созданию книги присоединились фотографы и дизайнеры.

На страницах каталога можно увидеть живопись, графику, скульптуры, ювелирные украшения, предметы мебели и даже коляску, которой Петр I и Екатерина I пользовались во время прогулок по Петергофу. Особое внимание авторы уделили подносу, изготовленному из первой уральской меди. Именно этот поднос отправили императору в Санкт-Петербург с просьбой назвать наш город Екатеринбургом.

«Для нас и для Эрмитажа – это уникальное событие, потому что выставки отдельной, посвященной именно Екатерине I, Эрмитаж не делал никогда. И она в таком виде появилась первой именно у нас. И только вот сейчас, в это время, как раз идет планирование такого проекта в залах Эрмитажа», – отметил директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.

Добавим, что масштабный выставочный проект задуман по инициативе Екатеринбургского музея изобразительных искусств и реализован при поддержке Фонда святой Екатерины.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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